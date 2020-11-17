نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محفظة فون كاش ” البنك الأهلى ” شرح مميزاتها وطريقة الإشتراك بها من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة محفظة فون كاش خدمة مقدمة من البنك الأهلى المصرى من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وهى متاحة لعملاء البنك وغير العملاء ومتاحة للإستخدام للأشخاص من عمر 16 سنة فأكثر ويتيح البنك إمكانية الإشتراك في المحفظة الإلكترونية “فون كاش” من خلال الموقع الرسمي للبنك وأنت فى المنزل، دون الحاجة للذهاب للفرع، منعاً للزحام والتكدس داخل الفرع، ولتحقيق السلامة العامة للعملاء وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد ويمكنك تحميل التطبيق من هذا الرابط (تطبيق فون كاش).

مميزات محفظة فون كاش

السحب من ماكينات الصرافة ATM:

حيث تمكنك من سحب الرصيد الموجود فى المحفظة من خلال أي ماكينة ATM تابعة للبنك الأهلى المصرى وذلك بالدخول إلى تطبيق الموبايل والضغط على السحب من ATM بعد ذلك سوف يطلب منك تحديد قيمة المبلغ الذى تريد سحبه وسوف يعطيك التطبيق كود ثم تذهب إلى ماكينة الصراف الألى وتختار خدمات بدون بطاقة وتقوم بإدخال الكود فى ماكينة الصرف وتتم عملية السحب بنجاح، والكود مخصص للإستخدام مرة واحدة فقط.

توليد كارت المدفوعات الاونلاين:

تعتبر هذه ميزة هامة لخدمة فون كاش، حيث توفر لك كارت إنترنت مدفوع مقدماً “إعتبارى” فوراً فى لحظة بدون إصدار كارت حقيقى تستطيع أن تستخدمة في عمليات الشراء أونلاين، ويتم خصم 5 جنية رسوم الخدمة لكل كارت تفعله مهما كانت قيمته، لذلك تعتبر هذه الخدمة من أفضل خدمات الدفع وأكثرهم أمان سهولة وسرعة.

إرسال مبلغ (تحويل أموال):

خدمة إرسال مبالغ مالية، تستطيع إرسال مبلغ مالي من محفظتك إلى أي محفظة أخرى سواء تابعة للبنوك مثل الفون كاش أو تابعة لإحدى شركات المحمول مثل فودافون وأورانج وإتصالات و WE، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق الضغط على إرسال مبلغ وبعد ذلك تقوم بإدخال رقم هاتف المحفظة التى تريد إرسال مبلغ لها وتحديد قيمة المبلغ.

خدمات فوري:

تطبيق فون كاش غنى بالكثير من خدمات فورى حيث يمكنك إجراء جميع الخدمات التي تقدمها شركة فوري من التطبيق عبر هاتفك مثل:

دفع إشتراك شبكات الإنترنت وخطوط المحمول وتدعم جميع شركات المحمول المصرية مثل فوداوفون وWE وأورنج وإتصالات.

خدمة تحويل الأموال إلى حساب فوري.

خدمة التبرع إلى المؤسسات.

خدمة شراء تذاكر المباريات.

شراء بعض التذاكر الأخرى مثل شركة مصر الطيران وجو باص والسينما.كوم وغيرهم الكثير من الشركات.

دفع مستحقات شركات التأمين.

تسديد الإشتراكات الخاصة بالنقابات والنوادى مثل نقابة المهندسين ونقابة الاطباء ومعظم النوادي الرياضية.

تسديد مستحقات فواتير الشركات مثل فواتير شركة بي تك وكاش يو وكريم وأوبر وإعلانات أوليكس وغيرهم.

دفع مصاريف معظم الجامعات الحكومية في مصر

الإشتراك فى الخدمة:

ميزة الإشتراك فى الخدمة أونلاين مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد و فيزا (إئتمان – خصم مباشر- المدفوعة مقدما – المرتبات)، أما الذين ليسوا من عملاء البنك يمكنهم الذهاب إلى أى فرع للبنك الأهلى المصرى وملئ إستمارة الإشتراك فى الخدمة.

وإذا كنت من عملاء البنك يمكنك الدخول إلى هذا الرابط (إشتراك فى فون كاش البنك الأهلى المصرى) و الضغط على خدمات ذاتية ثم إختيار محفظة فون كاش وقم بإدخال رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم إستقبال طلبك بنجاح وسيقوم النظام بالتحقق من المعلومات المدخلة وسيقوم بإرسال رمز التحقق إلى هاتفك المحمول، ثم بعد ذلك تدخل رمز التحقق على الموقع وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

بعد ذلك إدخل رقم الهاتف المحمول المراد الإشتراك به والمسجل بإسمك لدى شركة الإتصالات التابع لها خط هاتفك المحمول والتأكد من أنه لا توجد محافظ إلكرتونية أخرى مسجلة على نفس رقم الهاتف المحمول لضمان نجاح تنفيذ الطلب حيث أنه لايمكن لرقم الهاتف الواحد تفعيل أكثر من محفظة عليه، وسيتم تسجيل الطلب على النظام وسيتم فور تأكيد الطلب إرسال رابط تحميل تطبيق فون كاش وكود التفعيل فى رسالة نصية إلى هاتفك.