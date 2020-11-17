نتيجة مباراة مصر وتوجو l المنتخب المصري يسجل الثاني

نتيجة المباراة الآن، سجل منتخبنا الوطني هدفه الثاني عن طريق جناحه الطائر محمد الشريف، في المباراة التي تجمع بين مصر وتوجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. نتيجة المباراة الآن

استطاع محمد شريف تسجيل هدفه الدولي الأول في مباراته الطولية الأولى بعدما استقبل الكرة الطولية من حارس عرين المنتخب محمد الشناوي، وسددها بباطن القدم لتتهادى على يسار الحارس المتقدم، ليعلن عن هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، لتصبح نتيجة المباراة الٱن 2-0 لصالح منتخب مصر. استطاع محمد شريف تسجيل هدفه الدولي الأول في مباراته الطولية الأولى بعدما استقبل الكرة الطولية من حارس عرين المنتخب محمد الشناوي، وسددها بباطن القدم لتتهادى على يسار الحارس المتقدم، ليعلن عن هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، لتصبح نتيجة المباراة الٱن 2-0 لصالح منتخب مصر. اقرأ أيضًا..مباراة مصر وتوجو .. الهدف الأول لمنتخب مصر



وبدأ حسام البدري المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد توفيق.

طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي قفشة – محمود تريزيجيه – محمد شريف.

أحمد حسن كوكا.

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