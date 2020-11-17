بالمخالفة للأولمبية.. المعزول يواصل اختراق القوانين ويلتقي وفد الهلال السوداني بمقر الزمالك

على الرغم من عزله من منصب رئيس مجلس إدارة الزمالك، واصل مرتضى منصور مخالفاته باستقبال وفد من نادي الهلال السوداني بمقر النادي.
تكون الوفد من هيثم الصوباط رئيس الوفد وقنصل السودان سهيل والمكتب الإعلامى بنادي الهلال.
وفي سياق من المخالفات، تصرف مرتضى في أحد دروع النادي وأهداها إلى الوفد السوداني، وبادله رئيس البعثة درع نادى الهلال إلى مرتضى.
وكما ادعى المعزول للوفد السوادني بإمكانية تصرفهم بأن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر، وذلك بالمخالفة لقانون اللجنة الأولمبية التي تمنعه من ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه عددًا من الشخصيات والرموز من النادي الأهلي والزمالك ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، للشكوى من تضررهم من سب وقذف وإساءة مرتضى المعزول لهم ولمؤسساتهم.
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وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت عزل مرتضى منصور، ووقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير.
وترتب على ذلك عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.
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