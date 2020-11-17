محمود سعد الدين يقدم حلقة خاصة من موقع اكتشافات سقارة (فيديو وصور)

يقدم الكاتب الصحفى والإعلامى محمود سعد الدين، حلقة خاصة من برنامج "الخلاصة" على قناة الحدث اليوم ، وذلك من موقع اكتشافات سقارة، والتى شهدت أبرز الاكتشافات الأثرية في مصر لعام 2020.

ويقدم سعد الدين الحلقة، من أمام التوابيت التى تم اكتشفاها مؤخرا في منطقة سقارة، ويبرز أبرز ملامح هذه الاكتشافات والرموز والنقوش الفرعونية الموجودة في هذه التماثيل.

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