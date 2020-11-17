شيخ الأزهر يهنيء عمان بالعيد الوطني الـ50

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، وإلى الشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني لسلطنة عمان.

ودعا الأزهر الشريف، في بيان له، الثلاثاء، أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على سلطنة عمان، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار.

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ويحتفل في سلطنة عمان بالعيد الوطني في الثامن عشر من شهر نوفمبر، ليكون هذا العيد وما فيه من مظاهر الاحتفال والذكرى وقفة سنوية لكل العمانييّن على مسيرة بناء وتطوير بلدهم، والتي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد حين استلم مفاتيح الحكم لهذا البلد الخليجيّ والذي يُعدّ من البلدان المؤثّرة في دعم الخليج واستقراره على الرغم من الهدوء السياسيّ الخارجيّ والداخليّ الذي يسود حكم البلاد.