أستاذ قانون دستوري: لا يوجد نص يلزم الحكومة بتقديم استقالتها لمجلس النواب الجديد (فيديو)

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري إن إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب مرتبط بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانعقاد ولا يوجد نص يحدد موعد محدد.
وتابع الدكتور صلاح فوزي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور لا يحتوي على نص يقتضي تقديم الحكومة باستقالتها فور تشكيل مجلس النواب الجديد.
وأضاف أن الحالة الأولى التي يذكر فيها رحيل الحكومة بالدستور تتعلق بإعفاء الرئيس لها ويتطلب موافقة مجلس النواب أما الحالة الثانية هي استقالة رئيس الوزراء والحالة الثالثة تكون بسحب الثقة مشيرا إلى عدم وجود وجوبية لاستقالة الحكومة مع بداية الفصل التشريعي.
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وأكد أن البرلمان الجديد من حقه أن يطلب من الحكومة إيضاحات حول برامجها، مؤكدا أن اللائحة الداخلية ستكون سارية وملزمة للمجلس الجديد إلا إذا أدخل المجلس تعديلا وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
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