زوجة الفنان ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتبت "أبو النصر" قائلة: "عملت مسحة إمبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن..ادعولي بالشفا".
تواجدت رانيا أبو النصر مؤخرًا مع زوجها ماجد المصري في حفل لتامر حسني، الأمر الذي من شأنه إمكانية توغل فيروس كورونا لينال من العديد الذي تواجد في الحفل.
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وفي نفس السياق، طال فيروس كورونا عدد من نجوم الفن خلال الأسابيع الماضية، وذلك منذ إنتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة لتظهر العديد من الحالات التي اخذت في التزايد.
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