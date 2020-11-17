بهاء أبوشقة: لائحة الشيوخ أقرت الاختصاصات وفق الدستور..والخلافات حسمت بشكل ديمقراطي

أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضه، تم فيها الاستماع للرـي والرأي الاخر وجاءت منضبطه تتفق مع الدستور والقانون .



وأضاف أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين بأن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ ولما له ومن أهميه في الحياة السياسيه التي تستهدف مسيرة النهضه الشامله علي كافة المستويات والأصعده ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطه العامه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ومشروعات القوانين المتعلقه بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهوريه أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسه العامه للدولة اوبسياسيتها بالشئون العربيه او الافريقيه مما يؤكد الدور الكبير لمججلس الشيوخ .





وشدد أبوشقه ان اللجنة انتهت الي الموافقه علي كافة مواد اللائحة ليتم عرضها الي الجلسه العامه يوم 29 نوفمبر .

وتابع بانه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافيه بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع الي كل راي واسنيده وتم التصويت طبقا للدستور والقانون، مؤكدا أن اللجنة اقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسه والحصانه النيابيه وتضمنت كل ماهو متطلب لعمل مجلس الشيوخ.