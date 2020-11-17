من بينها الإسهال.. تعرف على أعراض كورونا الجديدة وكيفية حفظ اللقاح في الثلاجة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن لقاحات كورونا التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب انخفضت ولكن هناك مؤشرات خير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التطعيم باللقاحات حال إنتاجها سيكون حسب أولويات معينة.

وأوضح الدكتور أشرف عمر، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن نتائج لقاحي فايزر ومودرن مبشرة جدا، مؤكدا أن لقاح مودرن يتميز عن فايزر في طرق التخزين والأمان.

ولفت إلى أن لقاح مودرن يمكن حفظه في الثلاجة العادية لمدة شهر و6 شهور في حال حفظه عند درجة حرارة سالب 20.

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