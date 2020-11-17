أستاذ انتشار أوبئة: 202 لقاح كورونا محتمل.. و10 فقط في التجارب

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 202 لقاح محتمل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجارب على البشر على 47 لقاحا منها فقط.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 10 لقاحات فقط دخلوا للمرحلة الثالثة من التجارب.
ولفت الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الدراسات الفعلية على الـ 10 لقاحات تنتهي عام 2022، ولكن يتم الاعتماد على دراسات مبدئية.
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وأوضح أن لقاح فايزر يحفظ في درجة حرارة سالب 70 أما لقاح مودرن يحفظ في درجة حرارة، مؤكدا أن ما يعلن عنه من لقاحات حول العالم مجرد بيانات علمية ولم تصدر تقارير من الجهات المتخصصة حيث إن النتائج التي يتم الإعلام قد تتغير.
وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر أقدم دولة في أفريقيا في تصنيع الأدوية واللقاحات كما أنها أكبر مصدر للأدوية في القارة.
وأردف أن المتوقع من اللقاحات أن تقلل من الجائحة بنسبة 50% في نسب الإصابة والوفيات.
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