أستاذ انتشار أوبئة: 202 لقاح كورونا محتمل.. و10 فقط في التجارب

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 202 لقاح محتمل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجارب على البشر على 47 لقاحا منها فقط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 10 لقاحات فقط دخلوا للمرحلة الثالثة من التجارب.

ولفت الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الدراسات الفعلية على الـ 10 لقاحات تنتهي عام 2022، ولكن يتم الاعتماد على دراسات مبدئية.

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