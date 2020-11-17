نتيجة المباراة الآن..مصر تسجل الهدف الثالث

نتيجة المباراة الآن، استطاع محمود حسن تريزيجيه الجناح الطائر لمنتخبنا الوطني، من تسجيل الهدف المصري الثالث اليوم، في مباراة مصر أمام توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. نتيجة المباراة الآن وبدأ حسام البدري المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد توفيق.

طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي قفشة – محمود تريزيجيه – محمد شريف.

أحمد حسن كوكا.



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