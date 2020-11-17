أمل رمزي: اللائحة انتهت بالتوافق ومجلس الشيوخ سيكون له اسهامات تشريعيه في العديد من قضايا الوطن

أكدت النائبه أمل رمزي عضو لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ ان اللجنة انتهت من جميع المواد بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة وجميعها متفقه مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل مجلس الشيوخ ، وسنتظم عمل الغرفه الثانيه للتشريع .
أمين الشيوخ: لجنة اللائحة مستمرة بالقيام بمهام اللجان النوعية....وشعبة مصر البرلمانية ستكون بالمشاركة بين النواب والشيوخ
وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانين ان مجلس الشيوخ سيثري العمل البرلماني والحياة السياسي ، وستكون له اسهامات تشريعيه في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن ، طبقا للطريق الدستوري بما يحال اليه من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ، خاصة انه يضم كوكبه من عدد من الكفاءات والقامات السياسيه .
وتابعت رمزي بان اللجنة ستعرض تقريرها النهائي علي الجلسه العامه القادمة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها ، تمهيدا لارسالها الي مجلس النواب لاصدارها بقانون.
وتابعت رمزي بان المواد الخلافيه تم مناقشتها باستفاضه والتوافق عليها باجماع الاراء وتمت الانتهاء منها في أسلوب ديمقراطى.
ولفتت رمزي بان اللائحة حوت عدد من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبه البرلمانيه واختصاصات اللجان النوعيه بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعيه ، باختصاصات ومهام معينه تنظم عملها وسيكون لها دور كبير في اعداد مهام ودور مجلس الشيوخ.
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