عروض بنك مصر خلال شهر نوفمبر.. تقسيط حتى 24 شهر

يوضح تحيا مصر عروض بنك مصر خلال شهر نوفمبر، والتى توفر إمكانية التقسيط على المنتجات لمدة 24 شهر عند استخدام بطاقات بنك مصر الإئتمانية. بنك مصر



وقال بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "الآن تقدر تشتري كل اللي نفسك فيه بالتقسيط حتى 24 شهر بدون فوائد فقط وحصريا ببطاقات بنك مصر الائتمانية خلال شهر نوفمبر". ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل العروض، من هنـــــــــــــــــــــا اقرأ أيضًا.. فوائد بنك مصر على حسابات التوفير وشهادات الإدخار .. بعد التخفيض

وأضاف "استخدم بطاقات بنك مصر الائتمانية وقسط حتى 24 شهر بدون فوائد من أسواق عبد العزيز".

ويجدر الإشارة إلى أن بنك مصر يقدم العديد من العروض والخصومات وإمكانية التقسيط من المتاجر الإلكترونية باستمرار.



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