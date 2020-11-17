رئيس قضايا الدولة يفتتح المبنى الجديد بالغردقة

رافق رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال الافتتاح عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ورئيس محكمة البحر الأحمر، وعدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ويشمل المجمع: "محكمة الأسرة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابات الإدارية، والشهر العقارى"، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين وتخفيف عبء السفر على أهالى البحر الأحمر.

يذكر أن المبنى عبارة عن دورين بإجمالى مساحة 1800م، ويضم المبنى 2 قاعة جلسات للتقاضى، و11 مكتبا للمستشارين، وقاعة انتظار، واستراحة للمحامين بحمامات خاصة، و12 مكتبا للإداريين، إضافة إلى قاعة لاستقبال المواطنين.