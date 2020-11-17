رافق رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال الافتتاح عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ورئيس محكمة البحر الأحمر، وعدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
ويشمل المجمع: "محكمة الأسرة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابات الإدارية، والشهر العقارى"، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين وتخفيف عبء السفر على أهالى البحر الأحمر.
يذكر أن المبنى عبارة عن دورين بإجمالى مساحة 1800م، ويضم المبنى 2 قاعة جلسات للتقاضى، و11 مكتبا للمستشارين، وقاعة انتظار، واستراحة للمحامين بحمامات خاصة، و12 مكتبا للإداريين، إضافة إلى قاعة لاستقبال المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قضايا الدولة يفتتح المبنى الجديد بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.