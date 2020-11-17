شركة إير كايرو تُسير خط جديد بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان

يأتى ذلك ضمن خطتها المستقبلية لتسيير 4 رحلات أسبوعيًا بين شرم الشيخ والقاهرة بمصر وطشقند بأوزبكستان اعتبارا من أبريل 2021، بالإضافة إلى الرحلات العارضة بين شرم الشيخ وسمرقند بأوزبكستان والمزمع بدءها فى نهاية ديسمبر من العام الحالى، جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى.



ووضعت الشركة الترتيبات اللازمة مع موردى الخدمات الأرضية والفنية للرحلات، كما عينت شركة ATMC وكيلًا عامًا للمبيعات بأوزبكستان لتدعيم حركة السفر من أوزبكستان إلى المدن والمطارات الداخلية بجمهورية مصر العربية، والمدن والعواصم الإفريقية والأوروبية عبر المطارات المصرية مستغلين اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين مصر للطيران وإيركايرو والذى يتيح تكامل شبكتى إيركايرو ومصر للطيران.

يأتى هذا فى إطار توجيهات محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، بضرورة فتح أسواق غير تقليدية والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميزة بين القارات الثلاث، وشبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها، بما يضيف شرائح سوقية، وحركة سفر جديدة إلى تلك المتعارف عليها والذى سوف يساهم فى تمنية موارد الدولة.