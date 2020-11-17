استجابة للأهالى .. مجلس محافظة المنيا يوافق على إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا برئاسة أسامة القاضى، محافظ المنيا، على البدء فى إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وفقا للاشتراطات البنائية المتعلقة بها، لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لصالح مديرية التربية والتعليم، وذلك استجابة لأهالى العزبة.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، وممثل مديرية الأمن.

وكلف القاضى، رئيس مركز مغاغة، بإزالة المبنى الذى أنشأه الأهالى وتم استخدامه كمدرسة، لكونه غير مرخص وغير مطابق لمواصفات هيئة الأبنية التعليمية.

كما وافق المجلس، على إنشاء رامبات لذوى الهمم، بجميع المبانى والمصالح الحكومية، وتخصيص شباك لهم ضمن خدمات المواطنين، مع توفير موظف مختص لإنهاء المعاملات المتعلقة بهم، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لموظفى خدمة المواطنين للتدريب على لغة الإشارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بذوى الهمم وتذليل جميع العقبات أمامهم.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المزمع إجرائها 23-24 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف، مع التشديد فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافى مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

من جانبه استعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خلال الاجتماع تقرير المديرية الخاص بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، وتوفير وزيادة المخزون الاستراتيجى من أدوية بروتوكولات العلاج، والمستلزمات الوقائية، وتدريب الكوادر البشرية وعمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالى 61 معملا، وتوفير أجهزة الأشعة المقطعية ورفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز "صدر وحميات"، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المعتمدة من الوزارة.