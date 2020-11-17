أمين الشيوخ: لجنة لائحة المجلس مستمرة فى عملها لمناقشة أى موضوع يحال لها

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن لجنة لائحة المجلس مستمرة فى عملها لمناقشة أى موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس، رغم الانتهاء من اللائحة، مضيفًا: "ستقوم بمهام اللجان النوعية لحين تشكيلها".





وأضاف عتمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة فى اجتماعها الأخير حسمت كل المواد الجدلية ومنها الاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس. وأوضح أنه كان مقترحا أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء عضو فى اللجنة العامة، ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل بـ3 أعضاء فى المجلس عضو فى اللجنة العامة وهى المنوط بها إدارة وتنظيم شؤون المجلس وفق اللائحة. ولفت الأمين العام للمجلس، إلى أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر فى الاتحاد البرلمانى الدولى، معلقًا: "سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بين هيئة مكتب مجلس النواب وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، وتمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة".

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