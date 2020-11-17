 مواعيد انقطاع الكهرباء بأحياء ومراكز الجيزة غدًا  



أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين بما يحقق رضاهم عن الخدمه وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص، وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصه بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية، وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.

وقالت المحافظة في بيان لها اليوم، إنه في إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات فإنه سيتم غدا الأربعاء الموافق 2020/11/18 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية؛ مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

من جانبه وجه المحاسب محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والدكتورة المهندسة إلهام درويش نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة

المناطق المتاثره بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة

خلف مساكن أبو النمرس

شارع اولاد يوسف شارع جامع الرساله شارع الكنيسة شارع مساكن أبو النمرس - ترسا - أبو النمرس

شارع الشلايش شارع ترسا عزبة مدكور

شارع مسجد الحمد شارع طريق عزبه مدكور شارع امتداد الشلايش شارع المدرسة العمومي شارع طريق ابو النمرس المنيب شارع أحمد المكانيكي ترسا أبو النمرس

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 1

منطقة العمرانية الغربية

شارع الشاعر وجمال نظير وكمال هويدي وخاتم المرسلين

عماره 55 خفرع وبنزينه الريان شارع خاتم المرسلين

وشارع كمال عبد الحافظ وعمارات خليفة شارع جمال الدين وشارع أبو ربيع وشارع شكري حنين

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات الجيزة 1

منطقة الجفارة بالواحات البحرية

شارع ناهيا العمومي برك الخيام

شارع زكي الحاوي ناهيا

مزارع برقاش

المناطق المتاثره بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2

من قطعة 199 إلى 206 حدائق أكتوبر

و قطعة 82 وقطعة 189 وقطعة 188 وقطعة 193 وقطعة 192 وقطعة 94 وقطعة 191 وقطعة 194

تاون هاوس من 100 إلى 110 من عماره 109 إلى 112 من 102 إلى 107 ومن 129 إلى 135 ومن 87 إلى 98 ومن 44 إلى 149

المناطق المتاثره بالإدارة العامه لشبكات 6 أكتوبر 1

مجاوره 13 غرب سوميد د

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

هندسات العياط الصف وأطفيح

برويش عزبه العبسي بيدف عزبه على بك العياط

منطقه الأمير بالعياط

عزبه على بيك بالعياط

المنطقه الشرقيه بالعامرية العياط

عزبه ابو رشيد بالبليده العياط

صول من الجهة الشرقية البحرية أطفيح

منطقه أبو عبيد بالقبابات أطفيح

منطقه أبو غريب بالقبابات

مدخل الكدايه أطفيح

قرية المنيا وعرب أبو ساعد الصف

منطقة مصانع فوق اسكر الصف

شارع الكرنك ومنطقة التأمينات بالصف

منطقة الشيخ سلامة وشارع الغاز الصف

منطقة البوسطة اسكر الصف

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشركات الشيخ زايد

المحور المركزي

والحي الثاني جامعة القاهرة مخصص

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات بولاق الدكرور

منطقة مدينة هيئة التدريس عمارة 11 عمارة 13 مدرسة التحرير

عمارة 7 عمارة 9

مدرسة طه حسين

عمارات نقابة العاملين بالجامعة ومدرسة محمد فاروق وهدان

المناطق المتاثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

شارع التل شارع عشرة شارع محمد دبوس

شارع داير الناحية من شارع المطار

محطة الصرف الصحي من التل

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2

شارع على بن أبي طالب من شارع الهرم التعاون

مبنى مركز المعلومات محطة المطبعة

شارع الهرم محطة المطبعة

شارع الهرم كايرو مول محطة المطبعة

شارع محمود هريدي من شارع ترسا

شارع المحولات

شارع ترسا مع شارع المحولات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامه شبكات فيصل

شارع الرحمانية أولاد قاعود من المريوطية

مساكن حورس من المريوطية

شارع عباس أنور من المريوطية شارع الهداية من كعبيش.