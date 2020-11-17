السيسي: نحتاج لإعداد أجيال على أعلى درجات الوعي بقضايا الأمة  



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والادراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقبال الرئيس لدي وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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