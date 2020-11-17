منتخب مصر يفوز على توجو 3 / 1 ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا..فيديو

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

تشكيل منتخب مصر أمام توجو



خاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول، ضغطًا واستحواذًا فى الدقائق الأولى من فريق توجو مع حذر دفاعى للفراعنة، وفى الدقيقة 7 كاد أحمد حسن كوكو إحراز هدف التقدم إلا أن حكم الراية أشار بوقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 8 سقط محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إلتحام هوائى مع لاعب توجو، أدى لكدمة فى الرأس، ليدخل الطاقم الطبى ويتلقى الحارس العلاج ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 10 مرر لابا كودجو كرة عرضية مرت أمام مرمى منتخب مصر، مثلت خطورة كبيرة، وفى الدقيقة 12 سدد لاعب منتخب توجو كرة رأسية خطيرة، مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 16 تصدى الشناوى لضربة رأس من نيران صديقة سددها أحمد حجازى كادت أن تسكن الشباك وتمنح منتخب توجو هدف التقدم، لولا تألق الشناوى.

وفى الدقيقة 18 سجل محمد مجدى قفشة هدف التقدم لمنتخب مصر، بعد أن استلم الكرة أمام منطقة جزاء توجو، وسدد الكرة على يسار الحارس الذى لم يتمكن من التصدى لها.

وفى الدقيقة 22 تعرض طارق حامد للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب توجو، الذى تلقى البطاقة الصفراء، وتلقى حامد العلاج لينهض ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 30 تألق الشناوى مرة أخرى وتصدى لضربة رأس من لاعب توجو ليحافظ على تقدم الفراعنة.

وفى الدقيقة 33 سجل محمد شريف الهدف الثانى لمنتخب مصر بعد "أسيست" من محمد الشناوى حارس المرمى، الذى مرر كرة طويلة من مرماه ونجح شريف فى السيطرة عليها وتسجيل الهدف الثانى للفراعنة.

وفى الدقيقة 40 حصل محمود حمدى الونش البطاقة الصفراء، بعد التدخل بخشونة على لاعب منتخب توجو، وبعدها حاول المنتخب التوجولى تكثيف الضغط على الفراعنة لإحراز هدف تقليص الفارق، إلا إن الشوط انتهى بتقدم المنتخب الوطنى بهدفين دون رد. أحداث الشوط الثانى ومع بداية الشوط الثانى، ضغط المنتخب التوجولى وهدد مرمى منتخب مصر بأكثر من كرة، وفى الدقيقة 53 سجل محمود تريزيجيه الهدف الثالث من الوضع طائرًا، بعد تمريرة من أيمن أشرف. وفى الدقيقة 56 حصل تريزيجه على خطأ أمام منطقة جزاء توجو، سددها أحمد توفيق بعيدًا عن الشباك، لتتحول لضربة مرمى. وأجرى حسام البدرى تبديل مزدوج بخروج محمد شريف وأحمد حسن كوكا، ونزول أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فى الدقيقة 56، وفى الدقيقة 58 حصل معروف لاعب توجو على البطاقة الصفراء لتدخله بعنف على طارق حامد. فى الدقيقة 61 طالب أحمد سيد زيزو باحتساب ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة جزاء توجو، إلا إن الحكم أشار باستكمال اللقاء. فى الدقيقة 66 سقط أيمن أشرف مدافع المنتخب على الأرض، ودخل الجهاز الطبى ليتلقى اللاعب العلاج ثم عاد لإستكمال اللقاء، وأجرى البدرى فى الدقيقة 69 تبديلان بخروج محمد مجدى قفشة ومحمود حسن تريزيجيه ونزول عبد الله السعيد ورمضان صبحى. فى الدقيقة 78 تعرض زيزو للإصابة بكدمة فى الركبة، وخرج من أرض الملعب على "ناقلة المصابين" ليتلقى العلاج، ثم عاد ليستكمل المباراة، وفى الدقيقة 80 نجح الشناوى فى التصدى لتسديدة مثلت خطورة على مرماه. وفى الدقيقة 84 خرج أيمن أشرف بعد أن شعر بإجهاد ودخل أحمد فتوح بدلاً منه، وفى الدقيقة 85 أنقذت العارضة مرمى محمد الشناوى من هدف محقق بعد خطأ من الونش.

وفى الوقت بدل الضائع، أحرز منتخب توجو هدف حفظ ماء الوجه بعد "ارتباك" دفاعى من الفراعنة، ومرت الكرة من بين أقدامهم، وبعدها سدد أحمد سيد زيزو كرة صاروخية على مرمى المنتخب التوجولى إلا إنها مرت أعلى المرمى.