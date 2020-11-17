وزير السياحة والآثار يدعو الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور 118 عام على تأسيس المتحف المصري في التحرير.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.
وعلى هامش الاحتفالية، تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ١٠٠ عملة أثرية مستردة من الصين و السعودية والهند.
يذكر أن افتتاح المعرض المؤقت الذي ينظمه المتحف المصري بالتحرير تحت عنوان "Cachettes : Hidden Treasures" "الخبيئة: كنوز مخفية" بمناسبة ذكرى الاحتفال بمرور ١١٨ عام على تأسيسه، وذلك اليوم الثلاثاء بالمتحف.
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