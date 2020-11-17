أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالفوز على توجو والاقتراب من حسم الصعود لبطولة الأمم الأفريقية

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، منتخب مصر لكرة القدم بعد فوزه على منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأشاد أبو العينين بأداء اللاعبين، مؤكدا قدرة المنتخب المصري على مواصلة الإنجازات وتحقيق لقب البطولة بعد الاقتراب من حسم الصعود.

وقال أبو العينين خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك « خالص التهاني للمنتخب المصري لكرة القدم، بفوزه في لقاء العودة أمام منتخب توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المُقامة في الكاميرون، والاقتراب بنسبة كبيرة من حسم الصعود إلى البطولة بعد أداء بطولي رائع وفوز مستحق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ».

وتابع: « المنتخب المصري صاحب الأرقام القياسية في القارة السمراء، والأجدر بتحقيق لقب البطولة الأفريقية بما يملك من لاعبين مميزين على مستوى عالٍ من المهارة والاحترافية، وما يحظى به من دعم كامل من الدولة المصرية ممثلة في المنظومة الرياضية، والتحفيز المستمر من القيادة السياسية للأبطال في كل الرياضات نحو التميز والإبداع».



