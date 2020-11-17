كارثة جديدة.. العثور على طفل حديث الولادة أسفل عجلات سيارة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل لم يتجاوز عمره أياما ، ملقى أسفل عجلات إحدى السيارات ، وأثارت هذه الواقعة غضبا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا . ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة للطفل وعلق عليها قائلا " ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون .

اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا". وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: - هو في كده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الحمدلله احنااااا عارفين ربنا كويس . - الحمدلله ع نعمة الحساب و الآخرة والثواب والعقاب . - أيه المنظر ده ديه ناس منزوعة من قلبهم الرحمه أيه ده بجد حسبي الله ونعم الوكيل. اقرا ايضا :

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