النشرة البرلمانية لـ تحيا مصر: دينية النواب تستنكر طرح واحدات استيطانية بالقدس.. جنرال "البرلمان" علاء عابد ضيف تحيا مصر.. ترشيح أشرف رشاد لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام بالبرلمان العربي

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دينية النواب تستنكر قرار طرح عطاءات إنشاء وحدات استيطانية بالقرب من القدس



أعربت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، عن استنكارها قرار إسرائيل طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس بهدف تغيير الواقع السكانى والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية.