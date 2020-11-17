النشرة البرلمانية لـ تحيا مصر: دينية النواب تستنكر طرح واحدات استيطانية بالقدس.. جنرال "البرلمان" علاء عابد ضيف تحيا مصر.. ترشيح أشرف رشاد لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام بالبرلمان العربي

ينشر موقع "تحيا مصر" فى نشرته البرلمانية، اليوم الاثنين، مجموعة من الأخبار والأحداث والتقارير البارزة، المتعلقة بالشأن البرلمانى، التى أثيرت على مدار اليوم، وإليكم التفاصيل:
دينية النواب تستنكر قرار طرح عطاءات إنشاء وحدات استيطانية بالقرب من القدس
أعربت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، عن استنكارها قرار إسرائيل طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس بهدف تغيير الواقع السكانى والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية.
النائب علاء عابد ضيف "تحيا مصر"
يواصل موقع تحيا مصر، استضافة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، ويترقب فريق التحرير عقد ندوة يوم الخميس القادم، مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، والنائب الأول لرئيس البلمان العربي، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، و المعروف تحت قبة البرلمان بـ"جنرال البرلمان".
ويتحدث عابد فى ندوة تحيا مصر، فى عدد من الملفات والقضايا الهامة، وعلى رأسها ملف حقوق الانسان، وعلاقة مصر بأمريكا فى ظل الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة بايدن، وملف تمكين المرأة، ودور حزب مستقبل وطن فى الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وهل يسعى مستقبل وطن لتشكيل الحكومة.
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البرلمان العربى يرشح النائب أشرف رشاد إلى عضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربيرشح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة، لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي.
دينا هلالي تطلق مبادرة "حقك علينا" للتوعية بالصحة الإنجابية
أطلقت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالأسكندرية مبادرة «حقك علينا»، لتوعية السيدات، وخاصة المرأة الريفية بالمناطق العشوائية، للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة، ونظافتهن الشخصية، وأيضا لرفع الوعي لديهن بكل ما تقدمه الدولة لهن من خدمات في مجال الصحة وأيضا ما تكفله وزارة التضامن الإجتماعي لهن من حقوق، وتقديم دورات تثقيفية صحية عن سرطان الثدي ومخاطره وأيضا دورات محو أمية لهن، إضافة إلى جلسات تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك أطفالهن من ذوي الإحتياجات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشرة البرلمانية لـ تحيا مصر: دينية النواب تستنكر طرح واحدات استيطانية بالقدس.. جنرال "البرلمان" علاء عابد ضيف تحيا مصر.. ترشيح أشرف رشاد لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام بالبرلمان العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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