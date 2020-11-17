رسميا..لجنة لائحة الشيوح تحسم المواد الجدلية وتعد تقريرها النهائي للعرض علي جلسة 29 نوفمبر... الأمين العام: اللجنة مستمرة فى مهام اللجان النوعية..وأبو شقة: حسمنا الخلافات بديمقراطية

وأكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضه، تم فيها الاستماع للرـي والرأي الاخر وجاءت منضبطه تتفق مع الدستور والقانون .وأضاف أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين بأن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ ولما له ومن أهميه في الحياة السياسيه التي تستهدف مسيرة النهضه الشامله علي كافة المستويات والأصعده ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطه العامه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ومشروعات القوانين المتعلقه بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهوريه أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسه العامه للدولة اوبسياسيتها بالشئون العربيه او الافريقيه مما يؤكد الدور الكبير لمججلس الشيوخ .وشدد أبوشقه ان اللجنة انتهت الي الموافقه علي كافة مواد اللائحة ليتم عرضها الي الجلسه العامه يوم 29 نوفمبر .وتابع بانه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافيه بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع الي كل راي واسنيده وتم التصويت طبقا للدستور والقانون، مؤكدا أن اللجنة اقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسه والحصانه النيابيه وتضمنت كل ماهو متطلب لعمل مجلس الشيوخ.

وأكدت النائبه أمل رمزي عضو لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ ان اللجنة انتهت من جميع المواد بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة وجميعها متفقه مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل مجلس الشيوخ ، وسنتظم عمل الغرفه الثانيه للتشريع .

وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانين ان مجلس الشيوخ سيثري العمل البرلماني والحياة السياسي ، وستكون له اسهامات تشريعيه في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن ، طبقا للطريق الدستوري بما يحال اليه من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ، خاصة انه يضم كوكبه من عدد من الكفاءات والقامات السياسيه .

وتابعت رمزي بان اللجنة ستعرض تقريرها النهائي علي الجلسه العامه القادمة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها ، تمهيدا لارسالها الي مجلس النواب لاصدارها بقانون.

وتابعت رمزي بان المواد الخلافيه تم مناقشتها باستفاضه والتوافق عليها باجماع الاراء وتمت الانتهاء منها في أسلوب ديمقراطى.

ولفتت رمزي بان اللائحة حوت عدد من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبه البرلمانيه واختصاصات اللجان النوعيه بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعيه ، باختصاصات ومهام معينه تنظم عملها وسيكون لها دور كبير في اعداد مهام ودور مجلس الشيوخ.

