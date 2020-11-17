رسميا..لجنة لائحة الشيوح تحسم المواد الجدلية وتعد تقريرها النهائي للعرض علي جلسة 29 نوفمبر... الأمين العام: اللجنة مستمرة فى مهام اللجان النوعية..وأبو شقة: حسمنا الخلافات بديمقراطية

انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتى تصل لنحو 300 مادة تمهيدًا للعرض علي الجلسة العامة يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري.
وشهد اجتماع اللجنة الأخير اليوم الثلاثاء، مناقشة كافة الأمور التى أرجئت لمزيد من الدراسة، ومن بينها اختصاصات المجلس، وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة وتمثيل مجلس الشيوخ بالشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية، وأحكام تضارب المصالح فضلا عن أخذ التصويت النهائي عليها.
وتعمل اللجنة في سبيلها حاليا علي الانتهاء من إعداد تقريرها المزمع عرضه رفق مشروع اللائحة علي المجلس بجلسته المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، انتهاء لجنة لائحة المجلس من أعمالهالها بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنه مهامها الأخري بشأن أي أنشطة أو موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس مستمرة، مشيرا إلي أن هذه اللجنة ستقوم بمهام اللجان النوعية لحين تشكيلها.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي أن الاجتماع الأخير تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل ب3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.
ولفت الأمين العام للمجلس إلي أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا علي أن لائحة الاتحاد تنص علي أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة ، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بيت هيئة مكتب نجلس النواب وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.
وأضاف أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين بأن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ ولما له ومن أهميه في الحياة السياسيه التي تستهدف مسيرة النهضه الشامله علي كافة المستويات والأصعده ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطه العامه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ومشروعات القوانين المتعلقه بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهوريه أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسه العامه للدولة اوبسياسيتها بالشئون العربيه او الافريقيه مما يؤكد الدور الكبير لمججلس الشيوخ .
وشدد أبوشقه ان اللجنة انتهت الي الموافقه علي كافة مواد اللائحة ليتم عرضها الي الجلسه العامه يوم 29 نوفمبر .
وتابع بانه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافيه بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع الي كل راي واسنيده وتم التصويت طبقا للدستور والقانون، مؤكدا أن اللجنة اقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسه والحصانه النيابيه وتضمنت كل ماهو متطلب لعمل مجلس الشيوخ.
وأكدت النائبه أمل رمزي عضو لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ ان اللجنة انتهت من جميع المواد بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة وجميعها متفقه مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل مجلس الشيوخ ، وسنتظم عمل الغرفه الثانيه للتشريع .
وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانين ان مجلس الشيوخ سيثري العمل البرلماني والحياة السياسي ، وستكون له اسهامات تشريعيه في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن ، طبقا للطريق الدستوري بما يحال اليه من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ، خاصة انه يضم كوكبه من عدد من الكفاءات والقامات السياسيه .
وتابعت رمزي بان اللجنة ستعرض تقريرها النهائي علي الجلسه العامه القادمة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها ، تمهيدا لارسالها الي مجلس النواب لاصدارها بقانون.
وتابعت رمزي بان المواد الخلافيه تم مناقشتها باستفاضه والتوافق عليها باجماع الاراء وتمت الانتهاء منها في أسلوب ديمقراطى.
ولفتت رمزي بان اللائحة حوت عدد من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبه البرلمانيه واختصاصات اللجان النوعيه بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعيه ، باختصاصات ومهام معينه تنظم عملها وسيكون لها دور كبير في اعداد مهام ودور مجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا..لجنة لائحة الشيوح تحسم المواد الجدلية وتعد تقريرها النهائي للعرض علي جلسة 29 نوفمبر... الأمين العام: اللجنة مستمرة فى مهام اللجان النوعية..وأبو شقة: حسمنا الخلافات بديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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