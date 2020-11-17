سما المصري تتصدر "التريند" بعد تسريب مقطع صوتي لها تستنكر فيه حبسها

سما المصري تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تسريب مقطع صوتي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تناشد من أجل إلغاء قرار حبسها.

ازدادت المعدلات البحثية عن سما المصري، من قبل جمهور الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، لمعرفة ما صدر عن سما المصري مؤخرًا.

سما المصري



وبنبرة باكية قالت سما المصري خلال المقطع الصوتي المنتشر:" أنا مش عارفة ليه كل القضايا دى بتتعمل ضدى في الوقت ده ثلاث قضايا في وقت واحد، سب وقذف و تحريض في الاقتصادية، وعندى قضية جديدة في نيابة أكتوبر، عايزة اعرف ليه كل القضايا والأحكام دي ضدي بس".

وأضافت: "أنا غلطت مرة واتعاقبت وخدت سنتين، وسنة في قضية السب والقذف، مع إني والله ما نشرتش الفيديو أنا بعته على الواتس لصحبتي، مبعتوش لريهام سعيد..اتحاسب ليه على الواتس".

وتابعت:"وقضية التحريض التانية اللى اتعاقبت عليها مرة اتعاقب عليها ليه تاني، وكمان في قضية بكرة في أكتوبر، ليه الواحد يعيش اللى باقي من عمره في السجن".

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كانت قد قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تخفيف الحكم الصادر ضد سما المصري والاكتفاء بسجنها سنة ودفع غرامة قدرها 100 جنيه، والمراقبة سنة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

