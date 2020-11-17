أحمد علي يكتب...الاحترافيه في إداره السياسه النقديه ... وتحفيز الاستثمار

علي مدار العشره سنوات الماضيه حدثت العديد من التحولات الاقتصادية والسياسيه والتي بلا شك اثرت علي كافه الدول إقتصاديا ، بل لن نكون مبالغين إذا قلنا بأن العالم أجمع كان يواجه تحديات إقتصادية كبره قد تفوق في كثير من الأوقات قدره العديد من الدول علي مواجهتها ، وهو ماإستلزم علي كافه البنوك المركزية في كافه دول العالم بإن تعدل وتعيد من أليات إدارتها للسياسه النقديه، وهو ماكان واضحا وبقوه في الحاله المصريه ، فعلي مدار ال6 سنوات الماضيه منذ منتصف 2013 مرت الدوله المصريه بتحديات مختلفه ومتنوعه علي كافه الاصعده والتي أنعكست وبلا شك علي الوضع الاقتصادي للدوله المصريه حتي وصل الأمر إلي الإتجاه نحو الانهيار الاقتصادي، وبدأ نزيف الاقتصاد المصري من تدهور لكافه قطاعته ومؤشراته ، إلي أن أتخذت الدوله المصريه أجرأ قرارا إقتصادي في تاريخه نحو البدء في تنفيذ تجربه إصلاح إقتصادي يستعيد معها الاقتصاد المصري عافيته وتنافسيته في مجتمع الأعمال الدولي والمحلي ، ومنذ تلك اللحظة من نوفمبر لعام 2016 وبدأ مسيره جديده نحو ترسيخ مفاهيم وأنماط جديده لتدعيم عمليه التنميه الاقتصاديه المستدامة ، وألقيت المسئوليه علي عاتق البنك المركزي المصري نحو إعادة رسم ملامح وثوابت جديده لاعاد إصلاح الاقتصاد المصري مستخدما في سبيل ذلك كافه الآليات والسبل التي تدعمه نحو تحقيق النجاح في سبيل ذلك الهدف ، ولعل من أهم الأدوات والاليات التي أعتمد عليها البنك المركزي في ذلك كانت إدارته للسياسه النقديه بشكل إحترافي غير تقليدي وبعيد عن النمطيه ، أسلوب جديد ومختلف في الإدارة قادر علي مجابهه ايه تحديات إقتصادية والتأثير فيها بما ينعكس بالإيجاب علي مصلحه الاقتصاد المصري، فتم التوجه نحو رسم شكل جديد لإداره السياسه النقديه لمصر يمزج مابين التنافسية و القدره علي التأثير نحو تحقيق أهداف الاقتصاد المصري وتدعيم كافه مؤشراته الاقتصاديه .



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ومع بدايه الإصلاح الاقتصادي في مصر ، قدم البنك المركزي المصري تجربه فريده في مدي الوعي الدائم والمستمر بحجم وشكل التحديات الاقتصادية المعتاد عليها بل والطارئه كجائحه كورنا مؤخرا علي سبيل المثال، وكانت من أهم أدوات السياسه النقديه التي أعتمد عليها البنك المركزي المصري هو التحكم وضبط سعر الفائدة بما يعكس ويحقق توجهات السياسه النقديه المركزي المصري ويساهم في تحقيق المستهدف من معدلات ومؤشرات الاقتصاد والتأثير عليها وفقا لما تقتضيه المرحله في كل توقيت، فقد تم تخفيض سعر الفائدة في مصر بأكثر من 10% في 3 سنوات وهو معدل كبير ، بل وله دلاله قويه علي ماتم إحداثه من تحولات جذريه في السياسه النقديه المركزي المصري، ألا أن التحدي الأكبر في تلك النقطه تحديا، فهو أنه لايوجد إقتصاد علي الإطلاق بالعالم يستطيع تخفض الفائدة بهذا المعدل الكبير دون التحكم والسيطرة على معدل التضخم، وإلا قد يتسبب ذلك في إحداث كارثه إقتصادية قد يعجز عن مواجهتها، وفي وضع الاقتصاد المصري كان التضخم بالفعل تحت السيطرة، فمثلا متوسط معدل التضخم العام في 2017 بلغ 35%، ومتوسط معدل التضخم العام في عام 2018 بلغ 15% ، وبلغ متوسط معدل التضخم العام في 2019 حوالي 10%، وبلغ متوسط معدل التضخم العام في 2020 حوالي 4.5%.

وفي سياق ذلك أيضا لم يكن معدل التضخم فقط هو وحده من ضمن أهداف البنك المركزي لتحقيق سيطره تامه عليه ومحاوله تخفيضه فقط ، بل إن هناك أهداف اخري مثلت أيضا تحديات أمام البنك المركزي المصري في إدارته للسياسه النقديه من خلال الإعتماد على معدل التضخم كأحد أهم أدوات السياسه النقديه المركزيه التي أثبتت فاعليتها علي مدار الفتره الماضيه وخاصه في إنجاح الإصلاح الاقتصادي ، بل كانت هناك أهداف أخري وهي التي أظهرت حجم ومقدار الأحترافيه التي يتمتع بها البنك المركزي المصري في أدارته للإقتصاد ، وهي محاوله تنويع أوجه الاستفاده من أدارته السياسه النقديه معتمدا علي سعر الفائده ، فكان هناك طموح أخر اكبر وهو محاوله تطويع السياسه النقديه بأن تستخدم في تحقيق معدلات اكبر للتنميه وليس فقط معالجه الإختلالات الإقتصادية ، فكان النظر نحو دعم بيئه الأعمال المصريه من خلال تطويع سعر الفائده داخل القطاع المصرفي المصري بما ينعكس في جذب وتحفيز اكبر قدر ممكن من الاستمارات الأجنبية الداخله للسوق المصري بل وتعزيز ودعم الاستثمار المحلي أيضا من خلال تخفيض معدلات الفائده ، وهو ما يعد حافزا قويا للاستثمار نحو التواجد وبقوه داخل السوق المصري مستفيدا من إنخفاض سعر الفائدة وهو ما يمثل إنخفاضا لتكلفه الاقتراض وبالتالي يمثل إنخفاضا لتكلفه الاستثمار في مصر ، مع إهتمام البنك المركزي المصري أيضا بأن لا ينعكس التخفيض في سعر الفائدة على مستوي التضخم، وهو ما يعد تحدي اخر اكثر صعوبه يستوجب معه دائما قدره المركزي المصري علي ضبط السوق ومستويات الاسعار من خلال التعاون مع كافه الاجهزه الرقابيه الأخري المنوط بها تحقيق ذلك ، ألا أن الأهم هو أن يستطيع البنك المركزي المصري محاوله تقديم أقل سعر فائده ممكن بما يجعل الاقتصاد المصري دائما قادرا علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبما يعزز من تنافسيه الاقتصاد المصري تحديدا في هذا الامر في ظل وجود حاله من التنافسية الشرسه حولنا في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي ، وبما يدعم رغبه الدوله المصريه في التحول نحو أن تصبح مركز إقليمي للإستثمار، وفي خضم ذلك يظهر تحدي أخر أمام البنك المركزي المصري وهو أن تقديم معدلات فائده منخفضه نسبيا قد يقلل من فرصه في إكتناز أكبر قدر ممكن من مدخرات المواطنين علي إعتبار أن الودائع المصرفية بكافه أشكالها تمثل محفظه إستثماريه مرغوبة لدي قطاع كبير من المواطنين ، ألا أن تلك النقطه تحديدا قد يتم تصحيحها في أن كافه المحافظ الاستثمارية الأخري داخل الاقتصاد المصري أصبحت تتمتع بقدر عالي من الربحيه علي الاستثمار فيها ، وهو مايرجع الفضل فيه للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ، وكان له إنعكاسات ايجابيه قويه علي كافه قطاعات الاقتصاد المصري ، وهو يرجع الفضل في ذلك لاحترافيه البنك المركزي المصري في اداره وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ، ونجاحه أيضا في أن أصبح العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وهو مااتضح جليا خلال الفترة الماضية فيما قدمه المركزي المصري من تقويم وإصلاح لايه إختلالات حدثت في جسد الاقتصاد المصري.

وأخيرا لاشك أن الاستثمار بكافه اشكاله وتنوعه قادر علي إحداث نقله نوعيه تحقق إنعاشا للاقتصاد المصري ، ومايتولد عنه أيضا من منافع إقتصادية من توفير المزيد من فرص العمل وزياده في حجم النقد الأجنبي الداخل للسوق المصري ودعم الإنتاج المحلي ، وهو ما يستحق بشكل دائم بأن يكون لدينا رؤيه حاضره بشكل دائم نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بما ينعكس في قدرته علي إقتناص أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية ، وتقديم اسعار فائده تنافسيه حقيقيه تساهم في تحقيق ذلك الهدف، ومع إستمراريه مراعاه السيطره علي المعدلات الاقتصاديه الأخري كالتضخم، ولاشك فما قدمه البنك المركزي المصري علي مدار ال6 سنوات الماضيه عبر جيدا عن حجم التحديات التي خاضها صانعو السياسية النقديه لاصلاح مسيره الاقتصاد الوطني، ولكن تبقي إحترافيتهم في تقديم أنماط جديده ومبتكره وفي توقيتات مهمه في إدارتهم للسياسه النقديه هي معيارا حاكما وداعما لنجاحهم ، وإستمراريه حصد المزيد من النجاحات الاقتصاديه ، ألا أن الأهم في النهايه هو ضروره التحلي الدائم برؤيه إستباقيه تدعم من تنافسيه السياسه النقديه المصريه وتنعكس بالايجاب علي الاقتصاد المصري وعلي وجهه التحديد علي نسب وشكل وحجم الاستثمار الأجنبي الداخل للاقتصاد المصري.

