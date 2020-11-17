البابا تواضروس يفتتح استديو الألحان بمعهد الدراسات القبطية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، استوديو الألحان بمعهد الدراسات القبطية والذى يضم أحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى مجال التسجيل والصوت.





جاء ذلك فى إطار رئاسته لاحتفال معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية، واستمع البابا إلى ألحان لخورس شمامسة المعهد، والتقط صور تذكارية مع عدد من أحبار الكنيسة، وأساتذة معهد الدراسات القبطية وأمامهم خورس المعهد داخل استوديو الألحان. وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة، الاحتفال الذى يقيمه معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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