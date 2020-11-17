فيديو.. هانى الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول للحماية من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن أحد الأطباء فى أمريكا اكتشف حمل مسنة تبلغ من العمر 70 عاما لفيروس كورونا لأكثر من 60 يوما ولم تظهر عليها أى أعراض، رغم إصابتها بسرطان الدم ومناعتها ضعيفة.





وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البعض قد يحمل الفيروس دون أن تظهر عليه أى أعراض، مؤكدًا أن العلماء لا يستطيعون حتى الآن تفسير الفيروس وسلالاته. وتابع: "أنا طول النهار نابح صوتى وبقول ياجماعة أبوس إيديكم بلاش تهاون فى موضوع الكمامة"، مؤكدًا أن الكمامة تحمى مرتديها والآخرين، متابعًا: "خط الدفاع الأول لحماية الإنسان السليم من الفيروس".

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