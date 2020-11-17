فيديوجراف: المبنى الإدارى المطور بقطاع السجون.. واجهة حضارية للشرطة المصرية

ويتناول الفيديوجراف التالى إمكانيات المبنى الجديد: يأتى المبنى الجديد فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.

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