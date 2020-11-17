عضو مجلس الشيوخ : مبادرات الرئيس الاجتماعية انعكست على حياة البسطاء

قالت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات التى انعكست على المواطنين وخاصة محدودى الدخل والبسطاء على وجه التحديد وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات وكان لملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.





وأوضحت مساعد رئيس حزب الوفد، أنه على الرغم من كم التحديات التى مرت على الدولة المصرية خلال هذه الفترة، ومؤخرا تحدى جائحة كورونا التى انعكست على العديد من دول العالم وكان لها أثر كبير على اقتصاديات الدولة، استطاعت الدولة المصرية أن تتغلب على كافة هذه الصعاب والمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية، والاستمرار فى إطلاق المبادرات التى تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، سواء من خلال مبادرة حياة كريمة، وسكن كريم، وتكافل وكرامة، ومنظومة الدعم.

وكان لملف تطوير العشوائيات حضور كبير خلال هذه الفترة، حيث من المتوقع أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطيرة التى كانت تمثل ما يقرب من 351 منطقة على مستوى الجمهورية.

وأشارت رئيس اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، إلى أن الجماعة الإرهابية تواصل إطلاق حملات التشويه والتشكيك بشأن المشروعات القومية، ودائما ما نرى أن هذه الجماعة الإرهابية و منصاتها الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات الدولة لتشويه الصورة، ولكن وعى المصريين أفسد على هذه الجماعة مخططاتها الخبيثة، ودائما ما يتم الحديث عن الإنجازات يكون بالأرقام وليس حديث مرسل ما تشيعه كذبا الجماعة الإرهابية وقنواتها الشيطانية.