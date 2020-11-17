صور: بمناسبة 118 عاما على افتتاحه.. المتحف المصرى يطلق معرض الخبيئة

وتأتى الاحتفالية بعد مرور 118 عاما، على افتتاح الخديوى عباس حلمى الثانى للمتحف المصرى، فى نوفمبر 1902.
وشهدت الاحتفالية افتتاح قاعة الخبيئة، وهى قاعة جديدة "56" بالدور العلوى بالمتحف، بديلا عن قاعة المومياوات الملكية الأولى، والتى ستنقل لمقرها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وتعرض مجموعة نادرة من التوابيت والقطع الأثرية "الأوشابتى والتمائم" من خبايا الدير البحرى والملكية.
كما شهدت الاحتفالية افتتاح المعرض المؤقت الذى ينظمه المتحف المصرى بالتحرير، تحت عنوان Cachettes: Hidden Treasures "الخبيئة: كنوز مخفية".
حضر الاحتفالية سفراء كل من الولايات المتحدة، والصين، والسعودية، والهند.
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