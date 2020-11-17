أعلن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، منح لاعبى المنتخب الوطنى مكافات إجادة بعد فوزهم على توجو فى المبارة التى انتهت بفوز الفراعنة 3-1 بتصفيات أمم أفريقيا 2022. وأكد عمرو الجناينى، أن حالة نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح مطمئنة ومستقرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للاعبين في رحلة العودة للقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو الجناينى يعلن منح لاعبى المنتخب مكافات إجادة بعد فوزهم بمباراة توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.