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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات تجنب الصعود إلى شريحة أعلى في العداد مسبق الدفع كما أقرتها وزارة الكهرباء بعد تعاونها مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهي نصائح هامة يرغب المواطنين في معرفتها خاصة بعد الشكاوى من انتقال الكثيرون إلى شرائح أعلى من استهلاكها .

النصائح الـ 16 لتجنب الصعود إلى شريحة أعلى في العداد مسبق الدفع

يرصد موقعنا مصر فايف أهم النصائح التي تجنب الارتفاع إلى شريحة أعلى في العداد الالكتروني مسبق الدفع وعدم محاسبتك بالشريحة الأعلى، والبقاء في الشرائح التي تدعمها الدولة:

1- لا تقم بالتلاعب أبدا في غطاء العداد لتجنب فصل العداد.

2- تأكد من توفر رصيد كافٍ حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء فجأة.

3- يجب أن تتأكد من ضبط التاريخ والوقت عند قيامك بشحن الكارت.

4- يقوم العداد بعمل إنذارات عندما يصل الرصيد إلى 10 جنيهات، وتعطي لمبة الرصيد لونا أحمر وتوجد في أقصى يمين العداد.

5- قم بالشحن في الأسبوع الأول من الشهر وذلك عند شريحة واحد، وسوف تجد الشريحة موجودة في صفحة رقم ٧ سواء في العداد الجلوبالترونكس أو الاسكرا.

6 – يفضل أن يتم توفير الطاقة في الأسبوع الأخير من الشهر حيث يصل المستهلك إلى أعلى شريحة له.

7- إذا انتقلت من شريحة إلى شريحة أخرى فسوف يتم خصم مبلغ من الرصيد وذلك بحسب الشريحة التي وصلت إليها.

8- إذا لم تقم بتشغيل العداد مسبق الدفع نهائيا أو كان لا يوجد عليه أي أحمال فيتم خصم ٩ جنيهات من الرصيد.

9 -أي مشكلة في الكارت، أو أنه لا يقبل الشحن، فعلى المستهلك التوجه إلى شركة الكهرباء الذي يتبعها للتفعيل، أو يقوم باستبداله اذا كان تالفا، وفي حالة لو كان الكارت تالفا فيتم تغييره بمبلغ ٣٠ جنيه.

10- إذا تم فصل العداد وقام بالإنذار ولم يوجد كارت في تلك اللحظة، فتستطيع إدخال بطاقة رقم قومي، أو كارت فيزا، حتى تقوم بإحضار كارت شحن العداد.

11- إذا قمت بفتح غطاء العداد ستطبق عليك غرامة فتح الغطاء وذلك تبعا للرسوم المقررة.

12- في حالة إذا ضاع الكارت بعد ادخالك له في العداد فلا تقلق، لأنه تم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به وذلك في ذاكرة العداد برقم الشَحنة وقيمتها، أما إذا ضاع الكارت وكان عليه شحنه لم تفرّغ في العداد فيتم استخراج كارت وعندما يتم برمجته تسجل كل بياناتك، وكذلك تسجل عمليات الشحن بكل أرقامها وقيمتها، وعندما يتم تركيب الكارت في العداد، فإذا وجَدَت ذاكرة العداد أن هناك عمليه لم تفرغ بالعداد فيستقبلها العداد وتُنفذ فورا.

13- في حالة إذا فصل العداد وعمل إنذار وكان الكارت غير موجود بجوار العداد، أو كنت في عملك والكارت معك، وحدث فصل للعداد فيمكن لأي فرد بالمنزل أن يدخل أي بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد، وبذلك يعود التيار الكهربي فورا حتى تعود للمنزل وتدخل الكارت.

14- إذا زادت الأحمال المسموح بها والمقدرة بــــ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وإذا تكرر الأمر حتى ثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي كليا، وهنا يجب الرجوع إلى شركة الكهرباء ليتم تشغيله مجددا.

15- اعلم أن طريقة الحساب لأسعار الكهرباء في العداد الكارت مسبق الدفع هي نفس طريقة الحساب في العدادات القديمة.

16- لا يمكنك تبديل مكان العداد أو تقوم بتغيير الأسلاك المرتبطة به بدون أن ترجع لشركة الكهرباء.

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