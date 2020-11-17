بعد الهجوم عليها.. هدى المفتي: "مافيش واحدة مسمعتش كلام أوحش من ده"

حالة من الجدل التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب نشرها صورة لقميص دون عليه العديد من الألفاظ البذيئة التي يتم استخدامها من قبل الشباب في الشارع للتحرش بالفتيات، لتدعو للتصدي لظاهرة التحرش بكافة صوره.

هدى المفتي

ردت هدى المفتي على بعض الانتقادات التي وجهت لها خلال الساعات القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

استنكرت الهجوم والإنتقادات التي وجهت لها بسبب الصورة التي نشرتها، قائلة: "مفيش واحدة مسمعتش كلام زي ده وأوحش منه في الشارع كل يوم"، مشيرة إلى أنهن تتعرضن لمثل هذه الأفعال بغض النظر عما ترتديه الفتيات.

تابعت موضحة: "التنبيه بينشر وعي بلا للتحرش اللفظي اللي بيؤدي لتحرش جنسي بعد كده"، مشددة على ضرورة الحديث عن هذه القضية المجتمعية سواء كان تحرشًا للمرأة أو الرجل أو الطفل، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، مناشدة السيدات على وجه الخصوص بعدم تركهن لحقوقهن.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مشاركتها بمشهد صغير في مسلسل ما وراء الطبيعة، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس العالمية.

