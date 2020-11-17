الجمعية العربية للعلوم السياسية تكرم الدكتورة سماء سليمان بتعيينها بمجلس الشيوخ

شهدت الجمعية العربية للعلوم السياسية ، ومركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والا ستشارات بالقاهرة حفل تكريم للنائبة الدكتورة سماء سليمان خبيرة العلاقات الدولية ،ومدير وحدة الانذار المبكر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء،وخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ،وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية ، وعضو أمناء مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والاستشارات بالقاهرة ، وذلك تقديراً لها من الجمعية والمركز برئاسة الأستاذ الدكتور جمال زهران.
شارك في الاحتفالية عدد من الرموز من الجمعية والمركز ، وفى مقدمتهم الأستاذ الدكتور نجاح الريس ، والاستاذة الدكتورة حنان أبو سكين ، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية ، والأستاذ الدكتور رضا هلال عضو الجمعية العربية ، ودكتور عبدة الكفراوى عضو الجمعية ،والمستشار بمركزالاستقلال .
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