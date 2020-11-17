الجمعية العربية للعلوم السياسية تكرم الدكتورة سماء سليمان بتعيينها بمجلس الشيوخ

شهدت الجمعية العربية للعلوم السياسية ، ومركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والا ستشارات بالقاهرة حفل تكريم للنائبة الدكتورة سماء سليمان خبيرة العلاقات الدولية ،ومدير وحدة الانذار المبكر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء،وخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ،وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية ، وعضو أمناء مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والاستشارات بالقاهرة ، وذلك تقديراً لها من الجمعية والمركز برئاسة الأستاذ الدكتور جمال زهران.



شارك في الاحتفالية عدد من الرموز من الجمعية والمركز ، وفى مقدمتهم الأستاذ الدكتور نجاح الريس ، والاستاذة الدكتورة حنان أبو سكين ، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية ، والأستاذ الدكتور رضا هلال عضو الجمعية العربية ، ودكتور عبدة الكفراوى عضو الجمعية ،والمستشار بمركزالاستقلال .

كما شارك من المثقفين والشخصيات المعروفة الدكتور فرحان صالح المفكر العربى اللبناني ، والكاتب الصحفى صالح شلبى رئيس مجلس أدارة ورئيس تحرير موقع وقناة بوابة الدولة الإخبارية ونائب رئيس شعبة المحرريين البرلمانيين بمجلسى النواب والشيوخ ، وعوض العدوى مدير تحرير موقع قناة بوابة الدولة الإخبارية ، والمستشارة زينب البدوى وعضو مجلس أمناء منظمة رائدات ورواد المستقبل ، وعبد الحميد النساج ، وحسين سلطان، وسماح حسين الباحثة القانونية بالمركز والكاتبة والمفكرة إيناس جرجس.

من جانبة ألقى الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ، ومركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والا ستشارات بالقاهرة كلمة في بداية الاحتفالية هنأ فيها الدكتورة " سماء سليمان " على الثقة الغالية من الرئييس عبد الفتاح السسيسى بإختيارها من ضمن المعنينين بمجلش الشيوخ ، كما رحب بالحضور والمشاركة بتكريم الدكتورة " سماء سليمان " متمنياً لها التوفيق ودعمهما من قبل قيادات وأعضاء الجمعية والمركز لاداء رسالتها تحتىقبة مجلس الشيوخ .

ووجهت الدكتورة " سماء سليمان " عضو مجلس الشيوخ ، الشكر لجميع الحضور وفى مقدمتهم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق والذى وصفتة بالاستاذ والمعلم ، مشيرة الى إنها لن تنسى مواقف الدكتور جمال ودعمة لها في أداء رسالتها