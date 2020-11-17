متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل تمويل الدولة للمشروعات القومية والعوائد

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن فكر واستراتيجية إدارة الدول مختلف تمام عن إدارة المنشآت أو الأفراد بما يعني أن المشروعات على مستوى الدول لا تقاس بالعائد الاقتصادي فقط لأن فكر الدولة مختلف وهناك أهداف للمشروعات القومية تفوق العائد الاقتصادي.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن الأفكار والأهداف على سبيل المثال توفير فرص عمل وتوفير فرص الاستيراد والتوسع العمراني بتغيير الانطباع على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع أن حسن إدارة أصول الدولة يوفر التكلفة المالية للمشروعات القومية وبالأمس الدكتور محمد معيط أكد أمس تحقيق 2 فائض أولي في الميزانية في الوقت الذي حققت فيه مصر نمو اقتصادي وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمو في ظل أزمة كورونا.

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