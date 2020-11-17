أحمد موسى: أعداد مصابي كورونا ستزيد الفترة القادمة

دعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد زيادة الحالات بصورة كبيرة في أوروبا ودخول فصل الشتاء.
وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الكمامة وغسيل الأيدي ضروري الفترة الحالية حتى لا تزيد الحالات في مصر في ظل عدم التزام من المواطنين في المواصلات العامة.
وأضاف أن انجلترا تعيش وضع صعب والمحلات مهددة بالإفلاس بسبب الإغلاق العام فالوضع صعب في أوروبا ونحن في مصر نحتاج للحفاظ على وضعنا الحالي في ظل توقعات بزيادة الأعداد الفترة القادمة "ربما تزيد الأعداد في مصر".
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وعلق على مباراة مصر وتوجو المقامة حاليا في توجو في إطار تصفيات أمم أفريقيا، والتي تشهد تقدم منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لا شئ للبلد المضيف.
وقال إن الفوز على توجو في مباراة اليوم خطوة مهمة للصعود لأمم أفريقيا العام المقبل في الكاميرون.
وأردف موسى، «بنلعب كأننا في ستاد القاهرة والأداء أفضل من المباراة الماضية، مؤكدا أن حسام البدري مختلف عن المبارة الماضية حيث كنا قاسين عليه ولكن اليوم نوجه له التحية».
واستطرد موسى، تريزيجيه ظهر بحالته الحقيقية في الشوط الثاني خاصة عندما سجل الفراعنة الثالث، لافتا إلى أن الثلاثة أهداف أحلى من بعض.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محمد الشناوي أثبت أنه الحارس الذهبي لعرين منتخب مصر، مردفا «أحمد حسن كوكا كان تايه في الملعب ومسمعتش صوته ولا شوفته غير لما وقع مرتين تلاتة».
وأعرب موسى عن أمله في رؤية كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي في تشكيل منتخبنا الوطني لكرة القدم.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخبنا الوطني في أفضل حالاته رغم غياب 7 من اللاعبين الكبار.
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