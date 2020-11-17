أحمد موسى: أعداد مصابي كورونا ستزيد الفترة القادمة

دعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد زيادة الحالات بصورة كبيرة في أوروبا ودخول فصل الشتاء.

وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الكمامة وغسيل الأيدي ضروري الفترة الحالية حتى لا تزيد الحالات في مصر في ظل عدم التزام من المواطنين في المواصلات العامة.

وأضاف أن انجلترا تعيش وضع صعب والمحلات مهددة بالإفلاس بسبب الإغلاق العام فالوضع صعب في أوروبا ونحن في مصر نحتاج للحفاظ على وضعنا الحالي في ظل توقعات بزيادة الأعداد الفترة القادمة "ربما تزيد الأعداد في مصر".

إقرأ أيضًا.. أستاذ انتشار أوبئة: 202 لقاح كورونا محتمل.. و10 فقط في التجارب