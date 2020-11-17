قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك معايير آمنة تحددها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باشتراطات الحصول على القروض.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها في مشروعات إنتاجية وتنموية وليس في الخدمات وشراء مواد غذائية أودفع مرتبات.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنيه، مؤكدا أنها تعد القافلة الإنسانية الأكبر عالميا لخدمة المواطنين.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات القومية تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص على انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بالكليات الحربية، وذلك من خلال زيارته لاختبارت القبول بالكليات العسكرية للعام الثاني على التوالي.
واختتم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي يركز دائما على الأجيال الجديدة حتى يكون لديها إدراك ووعي حقيقي بمشكلات المنطقة وتحدياتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بإطلاق أكبر قافلة إنسانية في العالم بمليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.