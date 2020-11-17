السيسي يوجه بإطلاق أكبر قافلة إنسانية في العالم بمليار جنيه

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك معايير آمنة تحددها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باشتراطات الحصول على القروض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها في مشروعات إنتاجية وتنموية وليس في الخدمات وشراء مواد غذائية أودفع مرتبات.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنيه، مؤكدا أنها تعد القافلة الإنسانية الأكبر عالميا لخدمة المواطنين.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات القومية تغطي جميع محافظات الجمهورية.