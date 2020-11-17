فيديو.. بسام راضى:السيسى وجه بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لاستهداف مليون مواطن

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لاستهداف مليون مواطن بتكلفة مليار جنيه.





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "دى الأكبر فى العالم وتحتوى على مواد غذائية وبطاطين وملابس واستعدادات للشتاء، وخدمة 50 ألف صياد وتزويدهم بمعدات وملابس وأحذية لمواجهة الشتاء، وتجهيز 2000 فتاة مقبلة على الزواج وتوفير أجهزة الغسيل الكلوى". وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم إطلاق المبادرة يوم الخميس المقبل.

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