فيديو.. متحدث الرئاسة: مركز قيادة الدولة الاستراتيجى الأول من نوعه بالمنطقة

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد الأحد الماضى مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجى بالعاصمة الإدارية، وهو مركز متطور ويعتبر الأول من نوعه فى المنطقة ومقام على أحدث مستوى على مساحة 22 ألف فدان، عبارة عن 13 مركزًا تدير شبكات مغلقة موحدة لإدارة كيانات وإدارات الدولة عبر شبكات داخلية.





ووصف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، مركز قيادة الدولة الاستراتيجى بالعقل الذى يدير الدولة، مؤكدًا أنه يحظى بتأمين عالى من نظم الاتصالات والقوات المسلحة. وأوضح أنه سيتم افتتاح المركز فى يونيو المقبل، إلى جانب باقى المشروعات بالعاصمة الإدارية مثل مدينة الفنون والثقافة الأكبر فى الشرق الأوسط والتى تعتبر منارة للإبداع والفنون، والنهر الأخضر والذى يحتوى أكبر حديقة مفتوحة فى العالم، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وهى فريدة من نوعها.

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