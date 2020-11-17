العدل تترجم بيانها حول مشاركتها بالمعرض الدولى للتكنولوجيا

ترجمت وزارة العدل، بيانها الصادر اليوم، بشأن مشاركتها فى الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى اللغة الفرنسية لإتاحة الفرصة للاطلاع عليه خارج مصر.





ووجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمشاركة الوزارة فى الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال وزير العدل إن مشاركة الوزارة للمرة الأولى فى المعرض تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التى تتبناها الوزارة، فى إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية "، للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن المشاركة لن تكون الأخيرة. وأضاف أن الأعوام المقبلة ستشهد استكمال المراحل المخطط لها فى المشروعات المذكورة بالإضافة إلى إطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين. ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التى توفرها وهى: - ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح "إنفاذ القانون".

- تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.

- إطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية.

- الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.

- خدمة الأرشيف الإلكترونى.

- نظام إدارة المحاكم الإلكترونى.

- تطبيق الهاتف الذكى "أرغب فى عمل توكيل".

- خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.

- منظومة السجل العينى إلكترونيًا.

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