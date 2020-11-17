الشيوخ ينتهى من لائحته بـ300 مادة .. ولكل حزب تحديد رئيس هيئته البرلمانية

وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس، والتى شكلت أحقية العضوية حال وجود 3 أعضاء من حزب واحد، وكذلك تمثيل مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عن تشكيل الائتلافات داخل المجلس: "الائتلافات هى كيان عرفى و ليس له تنظيم داخل اللائحة"، داعيا كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.

وأوضح عثمان أن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، سيتم عرضها على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

ونوه عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية، إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.