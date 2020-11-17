صور .. البابا تواضروس يزور مكتبة معهد الدراسات القبطية

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، جولة تفقدية داخل استديو الألحان بمعهد الدرسات القبطية الذى يضم أحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى مجال التسجيل والصوت.





جاء ذلك خلال حضوره حفل معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما سجل كلمة فى استوديو الألحان وتفقد معمل الكمبيوتر، ومكتبة المعهد، والتقى الطاقم الإدارى وأساتذة المعهد برئاسة الدكتور إسحاق عجبان. وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، الاحتفال الذى يقيمه معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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