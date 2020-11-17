فيديو.. بسام راضى: أكثر من 5 ملايين مواطن يعملون بالمشروعات القومية

وعن فوائد هذه المشروعات قال راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "هذه المشروعات يعمل فيها أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى بشكل مباشر إضافة إلى فرص غير مباشرة، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع وتوفير العملة الصعبة للدولة".

وأوضح أن هذه المشروعات تعمل على تغيير الانطباع لدى العالم بأن الدولة تتقدم وتأخذ بأساليب العلم، كما تعمل على رفع مستوى المعيشة.