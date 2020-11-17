تركى آل الشيخ: كل ما أشوف مشاريع جديدة بدعى ربنا يحفظ الرئيس السيسى ويحميه

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نشر المستشار تركى أل الشيخ تغريدة عبر حاسبه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وقال:"أنا اتحرمت من مصر من سنة 2011 الي 2014 و مقدرتش أنزلها و أشوف أهلها الطيبين و شوارعها الحلوة وأكلها اللذيذ و كان واحشني جدعنة المصريين ..لكن من ٢٠١٤ وأنا بنزل ليها بستمرار و بفرح كل مرة بشوف حاجة جديدة و مشروع جديد و نجاح جديد و امن و امان و تقدم".
وأضاف تركى أل الشيخ، "كل ماشوف فيديو لفخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي و هو بيلف المشاريع و بيتابعها بدعي من كل قلبي ان يحفظ هذا الرجل الشجاع و يحميه و يسدد خطاه .. الرجل ده جه في ظروف صعبة و كان قدها و قدود .. روح ربنا يفرح قلبك و تفتح كل مشاريعك و يعم الخير مصر و اهلها .. يا مصريين بحبكم و بحب ارضكم و وحشتوني ادعولي اني اقدار ازور مصر تاني و افرح فيها و فيكم ..اشوف وشكم بخير ..محبكم".
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