تريزيجيه يغادر لانجلترا علي متن طائرة خاصة بعد مباراة توجو

غادر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه متوجها الي انجلترا عقب انتهاء مباراة منتخب مصر امام توجو والتي شارك فيها تريزيجيه واحرز الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة ٣/١ في المباراة التي اقيمت باستاد دي كيجيه بمدينة لومي عاصمة توجو. خصص نادي استون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة توجو بدلا من التوجه للقاهرة مع الفريق والسفر بعدها لانجلترا.

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