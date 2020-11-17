نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ علي إنجازات الرئيس السيسي في المقال التالي
وعلق تركي الشيخ علي إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي قائلا "انا اتحرمت من مصر من سنة ٢٠١١ الي ٢٠١٤ ومقدرتش انزلها واشوف اهلها الطيبين وشوراعها الحلوة واكلها لذيذ وكان واحشني جدعنة المصريين...لكن من ٢٠١٤ وانا بنزل ليها بستمرار وبفرح ان كل مرة بشوف حاجة جديدة ومشروع جديد ونجاح جديد وامن وامان وتقدم... وكل ماشوف فيديو لفخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيلف المشاريع وبيتابعها بدعي من كل قلبي ان يحفظ هذا الرجل الشجاع ويحميه ويسدد خطاه"
واضاف "الرجل ده جه في ظروف صعبه وكان قدها وقدود... روح ربنا يفرح قلبك وتفتح كل مشاريعك ويعم الخير مصر واهلها..."
واختتم كلامه " يا مصريين بحبكم وبحب ارضكم ووحشتوني ادعولي اني اقدار ازور مصر تاني وافرح فيها وفيكم...اشوف وشكم بخير...محبكم".
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