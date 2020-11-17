انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا وبالمستندات الكهرباء تصدر قرار جديد بشأن فاتورة الكهرباء لهذه الفئة من المواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلاً في الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً جديد بشأن فاتورة الكهرباء الشهرية لأصحاب العدادات التقليدية والتي أمتنع عدد كبير من المواطنين عن سدادها، حيث أن أشارت وزارة الكهرباء أن امتناع المواطنين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية يعرض الشركة القابضة لكهرباء مصر لخسائر كبيرة، ولهذا فقد أصدرت ذلك القرار حفاظاً على حقوقها لدي المواطنين المتعثرين عن سداد فاتورة الكهرباء، وحتى لا تلجأ الشركة القابضة لكهرباء مصر بقطع التيار الكهربي عن المواطنين الممتنعين عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء.

قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن الفاتورة الشهرية للكهرباء:-

أشتمل القرار الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي تم توزيعه على شركات توزيع الكهرباء التسعة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، على ضرورة الحصول على المبالغ المستحقة للشركة من قبل المواطنين الممتنعين عن سداد فاتورة الكهرباء أو المواطنين الذين يتهربون من سداد فاتورة الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري، حيث سيتم استبدال عدادات الكهرباء التقليدية المركبة لدي المشتركين المتعثرين عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو الذين لديهم مديونية أكثر من ثلاثة شهور بعدادات أخري مسبوقة الدفع، مع تقسيط المديونية على الشحن.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن هذا القرار قد جاء بهدف التيسير على عملاء الشركة القابضة للكهرباء في سداد المديونية المستحقة عليهم لدي الشركة القابضة لكهرباء مصر.