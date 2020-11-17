أول تعليق لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

وجه اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الشكر لجمهوره الذي لايزال يدعو له بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغرد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة، أنا واثق من أنني سأعود إلى الملعب قريبًا".

حرص محمد صلاح على تهنئة منتخب مصر بالفوز على توجو قائلا: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في بيان رسمي، إصابة محمد صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.

